(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si è chiuso ilestivo. Come prevedibile,senza budget e quindi all'asciutto. Per l'estate, però, cambierà la sinfonia

Relativamente a budget e ricambi, tutto è stato detto e scritto: la parte oggettiva è che sono stati spesi 50 milioni ma alevidentemente serviva altro e Pioli è li a dimostrarlo a meno di non ...3 Il mercato di gennaio si è chiuso ieri e Nicolò Zaniolo è rimasto alla Roma, ma aspetta e spera ancora nelin vista della prossima estate. Intanto l'attaccante si prepara a far causa al club giallorosso, che lo ha escluso dal progetto tecnico su decisione dell'allenatore Mourinho e del presidente ...

Calciomercato Milan, le news di oggi in diretta live Sky Sport

Calciomercato Milan – Rottura con Leao, speranza Zaniolo: le ultime news Pianeta Milan

Calciomercato Milan – Il sogno (impossibile) del Diavolo per giugno Pianeta Milan

Probabili formazioni Serie A, come cambiano dopo il calciomercato Sky Sport

Stipendio, clausola e i 19 milioni da dare allo Sporting: i nodi del rinnovo di Leao Gazzetta

Dopo mesi tra palestre e piscine, Zlatan Ibrahimovic vede finalmente una data segnata in rosso sul calendario per il suo ritorno in campo. Secondo ...Nicolò Zaniolo non ci sta. Dopo la mancata partenza nel mercato di gennaio, con la Roma che ha rifiutato le offerte (considerate troppo basse) del Milan e il giocatore che ha rifiutato le sirene del ...