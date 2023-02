Calciomercato Chelsea | Ziyech può partire | proposto al Besiktas

... rivedere, ovviamente al rialzo, le cifre coinvolte nelfemminile. Sia chiaro: per ... Nel frattempo, in questo mercato di gennaio, il Tottenham ha acquistato dalBethany England ...1 Sfumato il passaggio al Psg a causa di un errore delnella nella riconsegna dei documenti, Hakim Ziyech potrebbe ancora cambiare aria nel mercato invernale. Sulle tracce del fantasista marocchino, rivelano dalla Turchia , ci sarebbe il Besiktas .

Calciomercato, gli acquisti più costosi della sessione invernale a gennaio Sky Tg24

Dal Chelsea al Psg, passando per Juve e Milan: i 10 club più spendaccioni dei mercati di gennaio La Gazzetta dello Sport

Mercato estero: tanti colpi in Premier, Chelsea scatenato Viola News

Il Chelsea alla fine ce l'ha fatta: perfezionato l'acquisto di Enzo Fernandez dal Benfica, un ex obiettivo di calciomercato del Milan.L'allarme lanciata da Tebas è fondato ed è sostenuto dal direttore della Liga spagnola: "In Inghilterra stanno dopando i club: alcuni azionisti iniettano denaro che la società non genera per spendere.