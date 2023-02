Calciomarcato | Ziyech e Verdi legati dallo stesso destino

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, i colpi più importanti nelle ultime ore sono stati piazzati all’estero. L’innesto più prestigioso è stato quello del Bayern Monaco, il club tedesco si candida a diventare sempre più una grande protagonista. E’ stato chiuso, infatti, il colpo Cancelo dal Manchester City. Le qualità del portoghese non sono assolutamente in discusione, il motivo della cessione riguarda la rottura con l’allenatore Guardiola. Importante innesto anche per l’Arsenal, la capolista della Premier League. I Gunners si sono assicurati le prestazioni di Jorginho, un calciatore in grado di fare la differenza a centrocampo. Foto di Georgi Licovski / AnsaI casiI calciatorisono...