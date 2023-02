Calcio | Zaniolo con una lettera | ' Il futuro è nelle nostre mani | tendo la mia alla Roma'

parla anche delle aggressioni ricevute dopo il 'no' al Bournemouth: 'Per la prima volta in questi giorni ho avuto paura, per me e per la mia famiglia , e mi sono sentito abbandonato. Non mi ...Firmato, NicolòNELLA NOTTEin rotta con la Roma, tifosi inseguono e minacciano l'attaccante

Calcio, Zaniolo tende la mano: a disposizione della famiglia Roma Agenzia ANSA

Roma, Zaniolo fuori dal progetto almeno fino a giugno. E anche Mancini è preoccupato La Gazzetta dello Sport

ZANIOLO: "TENDO LA MANO ALLA ROMA, MI METTO A DISPOSIZIONE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Zaniolo, scontro con la Roma: non si è presentato a Trigoria - Sportmediaset Sport Mediaset

Zaniolo dice sì al Bornemouth, ma per club inglese è tardi Agenzia ANSA

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport su Zaniolo: "Nel Milan lui avrebbe la collocazione ideale nella linea a destra. Lui era un upgrade clamoroso ...La telenovela Zaniolo non è finita. Dopo le curve strette degli ultimi giorni, ora che il mercato ha chiuso le saracinesche il giocatore (che ha davanti cinque mesi da estraneo da passare a Trigoria) ...