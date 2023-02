Calcio | Udinese Arslan ' Thauvin forte | Sottil ha grande idea di gioco'

...quasi alla perfezione per vincere le partite in serie A - racconta Arslan ai microfoni di... Belle parole per Sottil: "Con lui giochiamo un altro, ha una grande idea di gioco e conosce ...Scavallato l'anomalo mercato estivo che si è incrociato, mai così pesantemente, con il...pensate che gli acquisti più onerosi dei nostri club sono stati quelli di Matheus Martins dell'...

PRIMAVERA 1 - AS Roma vs Udinese Calcio 4-0 Voce Giallo Rossa

'Samardzic ha una grande carriera davanti' UDINE (ITALPRESS) - 'Abbiamo perso dei giocatori e degli uomini importanti ma è arrivato Thauvin, ..."Solo stanchezza, sto bene". Così il centrocampista bianconero Tolgay Arslan a Udinese Tonight, su Udinese Tv, a proposito della ...