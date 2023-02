Calcio | Spezia-Napoli | no biglietti per residenti in Campania

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSettore ospiti chiuso allo stadio Picco per, che si giocherà domenica prossima all’ora di pranzo. I tifosi azzurri saranno tuttavia presenti all’interno dell’impianto ligure nel settore distinti, nel quale non vi è l’obbligo di avere la tessera di fidelizzazione emessa dalla società bianca per poter acquistare i tagliandi di persona. Oggi, primo giorno di vendita libera, segnalati diversi tifosi delnelle regioni limitrofe, dalla Toscana alla Lombardia, che si sono messi in coda per potersi accaparrare il diritto di vedere al vivo la squadra di Luciano Spalletti, capolista indiscussa del campionato. Divieto invece di acquisto per tutti iinemesso dalla Prefettura della, un’estensione ...