Calcio | Lazio | Pellegrini sul gong

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il colpo suldel mercato di gennaio è della. Luca, ex Roma, Juve e Cagliari, è atterrato in serata nella Capitale, a Fiumicino. Il terzino richiesto da Sarri è arrivato, in prestito fino al 30 giugno 2023 con diritto di riscatto. “È una serata emozionante, difficile trovare le parole giuste” ha dichiarato il calciatore. “Sono felicissimo di essere tornato a casa. È un’emozione difficile da spiegare, sono arrivato nella squadra del mio cuore. Non ho mai provato nulla di simile nella mia vita”. L'articolo proviene da Italia Sera.