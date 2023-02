Calcio | il Cassina Nuova avvisa il Palazzolo | “La nostra arma in più ha 46 anni”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Inizio importante di annata per il, nel campionato didi Prima categoria, reduce da dei buoni risultati che fanno stare meglio l’ambiente ed in particolare il tecnico Enzo Brucoli, che intravede una possibilità anche in vista della partita del weekend contro il: “Sì, ci siamo parlati tra di noi e guardati ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

... ben 12 pagine incentrate sulgiocato con la nuova giornata dei campionati di Serie D , ... non basta Polagna ; Che Viscontini , ne fa tre all' Albacrema ; Il QR - Code della sfida trae ...Poi il tris in apertura di ripresa con. L'Ispra si risveglia con Oldrini, che mette a referto una doppietta ma non riesce nell'impresa di firmare la risalita dei suoi.

Juniores U19 Monza gir. B: Olimpic Trezzanese corsara a Bellinzago Lombardo! Sestina vincente per il Cassina Tuttocampo

Calcio Promozione, 3 gol e 3 punti per il Lomazzo contro l'Ispra ilSaronno

Calcio, Eccellenza e Promozione: i risultati del weekend Luino Notizie

Promozione Girone A: i risultati di domenica 29 gennaio MilanoToday.it

Calcio Promozione, l'Esperia Lomazzo travolge la Solese ilSaronno

ISPRA – L’Esperia Lomazzo ritorna con 3 punti dalla trasferta contro l’Ispra. Ad aprire le danze è Schiavano al 17' del primo tempo. Raddoppia Riolo al 39'. Subito in ...Davide Tarenzi, di Cassina de' Pecchi, era il general manager di Kria gioielli ... e dello sci che praticava assiduamente. Era anche un tifoso di calcio: la sua squadra del cuore era l'Inter. La ...