(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ma non sarebbe ora che il mondo delammetta di avere un serio problema con la? È di ieri la notizia della condanna a 6 anni di reclusione per 5 calciatori al tempo tesserati per la Virtus Verona, serie C, che dopo una trasferta a Cesena hanno invitato a una serata “alcolica” una studentessa. Era la notte tra il 18 e il 19 gennaio del 2020. La ragazza racconta che dopo aver bevuto “non mi sentivo bene”, ma “dopo un po’”, quando ha “iniziato a realizzare quello che stava accadendo”, la vittima ha sostenuto di aver reagito: “Ho chiesto loro di fermarsi, anche perché mi trovavo in uno stato di totale abbandono”. Ma non sarebbe ora che il mondo delammetta di avere un serio problema con la? I ...

Nel secondo successo per 3 - 1 del Velez Sarsfield sul Gimnasia: al 26 squadra in casa in vantaggio con Janson quindi nella ripresacon Bou al 9 e 13 e al 22 gol della bandiera per Enrique. In ...Il Siracusa vince con un rotondo 5 - 0 sul campo della virtus Ispica, conquistando tre punti pesanti per la classifica. Gli azzurri dopo un primo tempo ricco di occasioni ma in cui non sono riusciti a ...

Calcio, dilaga tra i giocatori la cultura dello stupro LA NOTIZIA

