Calcio | Chelsea | ufficiale l' acquisto di Fernandez | acquisto più caro di sempre in Premier

Ovviamente ho seguito quello che ha fatto ilnelle ultime settimane e mesi. I soldi non contano lì. Dobbiamo semplicemente guadagnare i nostri soldi qui in un modo diverso. Ecco perché non ..."Enzo Fernandez is a Blue!", dichiara il, confermando che l'argentino ha completato il trasferimento dal club portoghese dove era arrivato solo l'anno scorso. In una brevissima clip in bianco ...

L’incredibile Chelsea: quattro degli acquisti di gennaio (e 90 milioni) restano fuori dalle liste Champions! Il Posticipo

Il Chelsea vuole sbolognare Koulibaly all'Inter ma l'ingaggio è troppo alto (Gazzetta) - ilNapolista IlNapolista

La società si sta guardando intorno in cerca di occasioni e una di queste potrebbe portare al ritorno in Italia di Kalidou Koulibaly, che al Chelsea non sembra essersi del tutto ambientato, con i ...Edizione digitale · Chelsea-Fernandez, è Super Premier League: i venti acquisti più costosi del calcio inglese · Mudryk, per €70,00 mln al Chelsea nel 2023 · Prima pagina di oggi ...