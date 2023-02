Cairo | «Da Commisso frasi diffamatorie | valuto querela»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Quello che diceè altamente diffamatorio dei miei giornali e della mia persona, oltre a non essere vero e quindi stiamo valutando con il mio avvocato se ci sono gli estremi per la”. Urbano, presidente del Torino e di Rcs, replica così al telefono con l’Ansa alle dichiarazioni di Rocco. “Quando L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

E' lo sfogo del presidente della Fiorentina, Rocco, che al termine della gara di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina sul Torino ha attaccato i giornali del gruppo presieduto da Urbano. ...Urbano, presidente del Torino e di Rcs, replica così al telefono con l'Ansa alle dichiarazioni di Rocco. . 1 febbraio 2023

Cairo 'Commisso diffamatorio, valutiamo la querela' Agenzia ANSA

Commisso attacca Cairo: "Ha giornali e pure una squadra... si devono vergognare" Toro.it

Commisso a valanga contro Cairo e la Juventus, poi l'affondo: Vi dico chi sono i veri mafiosi Fanpage.it

Cairo: “Commisso diffamatorio, valutiamo la querela” Fiorentina.it

Cairo: «Commisso diffamatorio, valutiamo querela» Calcio e Finanza

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Quello che dice Commisso è altamente diffamatorio dei miei giornali e della mia persona, oltre a non essere vero e quindi stiamo valutando con il mio avvocato se ci sono gli ...Il patron della Fiorentina ha parlato in tv dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Torino: "È accaduto quello che avevo detto qualche anno fa" ...