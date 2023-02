Cagnin | Frosini e l’udienza dal Papa | “Un giorno che non dimenticheremo mai”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lunedì 30 gennaio sarà una giornata che rimarrà impressa nella storia della pallavolo italiana, perché le nazionali italiane sono state ospiti in Vaticano diFrancesco, in udienza privata. Tra di loro anche Emmae Giorgia, giocatrici del Volley Bergamo 1991 e campionesse europee a livello di Under 21 la scorsa estate. Una giornata dalle emozioni forti, racconta la schiacciatrice classe 2002: “Ci sono alcuni giorni della nostra vita che nonmai, lunedì per me è stato uno di quelli. Incontrare e addirittura avere la possibilità di stringere la mano a una figura tanto autorevole a livello globale, ma soprattutto così umanamente significativa come il Pontefice è un’esperienza unica”, spiega. “Francesco ci ricorda come tutti noi, analogamente a ...