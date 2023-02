(Di mercoledì 1 febbraio 2023) "ha scagliato contro i parlamentari del Pd alcune informazioni provenienti dal carcere in cui Cospito parlava contro il 41 - bis con un mafioso . Ignoro quale sia la fonte. Suppongo che ...

Le parole dell'ex procuratore nazionale antimafia FedericoDe, rilasciate in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, inchiodano alle proprie responsabilità l'esponente di Fratelli D'Italia ...... Letta, Serracchiani, ma anche le altre opposizioni sono contrarie a questo metodo di polemica politica, lo dicono Enrico Costa per Azione - Iv, Benedetto Della Vedova di Piu' Europa,De,...

Cafiero De Raho: “Nessuno tocchi il 41-bis. Donzelli svela atti segreti” Il Fatto Quotidiano

Il Fatto di domani. Intercettazioni, Melillo gela il governo: "Cambiarle danneggia la lotta alla mafia". Ucraina, il no di ... Il Fatto Quotidiano

Cafiero De Raho accusa Donzelli: “Fatto gravissimo e senza precedenti” Globalist.it

Federico Cafiero De Raho: età, moglie, figli, partito e biografia dell ... Tag24

DONZELLI, DE RAHO: SI VIOLA LA DEMOCRAZIA 9 colonne

Bagarre nell'Aula della Camera dopo che Giovanni Donzelli Fdi cita parti delle affermazioni di Alfredo Cospito in relazione al 41 bis. Insorgono il Pd e Avs contro l'esponente di ...Sul Fatto Quotidiano è intervenuto il deputato M5S ed ex procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero De Raho il quale ha commentato le parole usate dal deputato di FdI Donzelli c ...