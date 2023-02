Cacciatori le uccidono il cagnolino di un anno e mezzo | “Dopo avergli sparato mi hanno anche riso in faccia mentre piangevo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)un cane e ridono inal padrone affranto. L’ennesimo atto di inutile e primitiva barbarie della caccia si è verificato a Fermo, nelle Marche. A morire per un altro sparo a caso, spesso vicino alle abitazioni di campagna o collina, è stato un cane di undi nome Kiran. L’animale passeggiava assieme ad altri suoi compagni e al suo padrone in un’area privata di 30 ettari attorno alla propria abitazione. Come ha precisato su Today la proprietaria di Kiran, una parte del terreno non è recintata ma come si sa,e soprattutto selecontrollori (che sono semprema autorizzati dalle istituzioni pubbliche), talvolta rischiano di essere più pericolosi degli animali che dicono di “cacciare”. La dinamica della morte di Kiran, ...