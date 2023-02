C N Posillipo | vittoria all’ultimo respiro contro il Bogliasco

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Splendido successo del C.N.che alla Scandone supera ilper 7-6 al termine di una partita incredibile decisa dal gol di Stevenson a 3 secondi dalla fine dopo che i rossoverdi sono stati costretti a giocare in inferiorità numerica per 4 minuti, nell’ultimo quarto, a causa dell’espulsione per brutalità rimediata da Mattiello. Straordinario protagonista della gara è stato Roberto Spinelli, decisivo nel quarto finale, parando il rigore al capocannoniere del Campionato Radojevic e compiendo miracolosi interventi sugli attacchi liguri. Non si segna nei primi minuti di gioco. Entrambe le squadre non trovano la via del gol fino al vantaggio rossoverde con Mattiello che colpisce in superiorità numerica. La reazione delarriva con Puccio che, ancora in superiorità, pareggia fissando il ...