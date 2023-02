Bufera su Donzelli e Delmastro | Carte segrete? Le opposizioni | ' Si dimettano' Procura di Roma apre un' inchiesta

- Il sottosegretario alla giustizia rivela di essere stato lui ad informare il collega di Fratelli d'Italia che, a sua volta, spiega che i documenti non erano ...Sarà il Giurì d'onore a relazionare sulle dichiarazioni del deputato e vicepresidente del Copasir Giovannidi Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. Èdopo quelle parole sul caso Cospito che hanno acceso il dibattito su almeno due punti: i documenti sui presunti colloqui dell'anarchico ...

Donzelli accusa il Pd e scoppia la bufera in Aula: «Ha in mano carte riservate» Corriere della Sera

Caso Cospito, è bufera su Donzelli e Delmastro Il Sole 24 ORE

Rivelazioni su Cospito, Donzelli (FdI) nella bufera: “Il Pd sta con la mafia” la Repubblica

IL PUNTO Bufera su Donzelli-Delmastro, attesa per Nordio Agenzia ANSA

Cospito, bufera su Donzelli: cosa è successo Adnkronos

Non si placa la bufera scatenata dall’intervento di Giovanni Donzelli alla Camera. Dopo le polemiche per le accuse al Pd di aver “incoraggiato” l’anarchico Alfredo Cospito, le parole del deputato di F ...Le polemiche non cessano intorno alle rivelaizon9i fatte in Aula dal deputato di Fdi, dopo una soffiata ricevuta dal sottosegretario ...