Bruciano i capannoni ad Aprilia | Rischio danno ambientale

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Disastroad, maxi incendio alla ex Freddindustria (ex dogana) piena di amianto. Dopo il maxi incendio divampato nella serata di lunedì sulla Pontina, nello store Orizzonte a Castel Romano, poco fa le fiamme sono divampate ad. Un enorme colonna di fumo nero e tossico si è innalzata in cielo ed è visibile da più zone della città, addirittura da Ardea e sulla Pontina. Lanciato l'allarme la sala operativa del comando di Latina ha inviato in via Enna diverse squadre dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenute le squadre di, Latina con anche autobotti, autoscala e carro autorespiratori. Presenti anche in ausilio i volontari della protezione civile Alfa. Per il momento i vigili del fuoco stanno operando per abbassare le fiamme e cercare di estinguere nel più breve tempo il rogo. "Le ...