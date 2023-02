“Bridgerton” | uno degli storici personaggi esce dal cast

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Non ci sarà Phoebe Dynevor La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale. Phoebe Dynevor, attrice che ha interpretato nelle prime due stagioni di, Phoebe, non ci sarà. Le riprese dalla stagione, tratta come sempre dai romanzi di Julia Quinn, si concluderanno a breve a Londra ma la maggiore (tra le donne) deinon ci sarà. In un’intervista a Screen Rant per promuovere il suo nuovo film Fair Play, Phoebe Dynevor ha parlato proprio della serie tv, in onda su Netflix,, prodotta da Shondaland. Sul suoo ha detto: “Purtroppo non nella terza stagione. Potenzialmente (questo accadrà, ndr) nel futuro. Per quanto riguarda la terza stagione, non vedo l’ora di guardarla da spettatrice”. E poi: “Ho preso parte alle due stagioni (previste dal mio contratto, ndr)”. A Variety recentemente aveva ...