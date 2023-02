Brescia e Bergamo | capitali italiane della cultura

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Era il 16 luglio del 2020 quandosono state scelte come, per tutto il 2023. La sigla scelta è: BGBS2023. Ma cos’è esattamente questa assegnazione che tutti gli anni il Ministeroconcede a città? Si offre l’opportunità ad una città di “mettere in mostra la sua vita e il suo sviluppole”, donando un contributo cospicuo alla città, in questo caso, alle città. Questa iniziativa nasce nel 2014. Quando il Ministerodecide di istituire questo conferimento, ogni anno viene scelta una città italiana diversa, è promuovere la conoscenza e lo sviluppole delle città ...

... di cui la "Leonessa" porta avanti le iniziative insieme a. Come riportano i colleghi di PrimaBrescia , il leggendario regista sarà ospite al Teatro Grande diper la sua unica data ...... in occasione di "2023 Capitale Italiana della Cultura ". Durante l'evento dal vivo, organizzato dalla Fondazione del Teatro Grande di, Tarantino terrà una conferenza ...

Il prossimo 6 aprile, il regista Premio Oscar sarà al Teatro Grande di Brescia per presentare il suo primo libro, intitolato Cinema Speculation, in occasione di Bergamo Brescia 2023 Capitale Italiana ...