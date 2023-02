L'potrà intercettare elicotteri ed aerei che trasportano rifornimenti e armi ai cercatori d'oro stabiliti illegalmente nella Terra Yanomani, devastata da una grave crisi sanitaria, con ...Di quanti aerei abbia bisogno l'Ucraina lo chiarisce invece un portavoce dell'a El Pais ... E dal, Paese che produce le munizioni per i tank, arriva uno stop all'invio verso Kiev, ...

Brasile: aeronautica blocca lo spazio aereo in riserva Yanomami Agenzia ANSA

Roma: "Nessun nuovo contratto con Parigi sulla difesa aerea, commessa già firmata a dicembre" - Zelensky: abbiamo bisogno di missili a lungo raggio - Zelensky: abbiamo bisogno di missili a lungo raggio RaiNews

Vero o Falso. Gli Stati Uniti saranno in guerra con la Cina nel 2025 Key4biz.it

Brasile: 'illusione' di colpo di Stato — L'Indro L'Indro

Brasile: Lula licenzia altri 13 militari addetti a sicurezza Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Sembra tramontare almeno per il momento la prospettiva che l'Ucraina riceva i caccia degli alleati per fronteggiare la Russia. Una frenata significativa è arrivata dagli Stati Uniti: Joe Biden ha chia ...