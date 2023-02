Borsa | Wall Street apre in calo | Dj - 0 | 75% | Nasdaq - 0 | 11%

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)negativa in attesa della Fed. Il Dow Jones perde lo 0,75% a 33.832,34 punti, ilcede lo 0,11% a 11.567,06 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,30% a 4.065,06 punti. .

Seduta debole aStreet , con gli investitori che attendono le decisioni della Federal Reserve, al termine della due giorni di riunione di politica monetaria. Le attese per stasera sono per un rialzo dei tassi di ...Street scivolone del titolo Snap già nelle contrattazioni afterhours, dopo che i conti ... dopo che dalla documentazione dell'Autorità diUsa Sec è emerso che il colosso del risparmio ...

Borsa: Europa negativa attende Wall Strett, Milano -0,4% Agenzia ANSA

Borse, Europa riparte da Pil Usa e Tesla. Milano ai massimi da un anno Il Sole 24 ORE

La diretta da Wall Street | Aspettando la Fed e le trimestrali Big Tech il Nasdaq perde il 2% Milano Finanza

La diretta dai mercati | Il Ftse Mib prosegue in rialzo spinto dalle ... Milano Finanza

A Wall Street è spuntato il cammello - Market Mover - Il Sole 24 ORE podcast.ilsole24ore.com

Wall Street apre negativa in attesa della Fed. Il Dow Jones perde lo 0,75% a 33.832,34 punti, il Nasdaq cede lo 0,11% a 11.567,06 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,30% a 4.065,06 punti.Le Borse europee si confermano in positivo con l'avvio di Wall Street e in vista della riunione della Fed attesa ad un nuovo rialzo dei tassi. Milano resta la migliore con il Ftse Mib che guadagna lo ...