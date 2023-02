Borsa | Milano sale +0 | 5% | sprint Mps | Mfe e Intesa | cala Eni

Si conferma positiva Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,52% a 26.736 punti, sostenuto da Mps (+2,45%), in vista dei conti della prossima settimana, Intesa ...Movimenti limitati e cautela sui mercati azionari europei, nel giorno della Fed e alla vigilia della Bce, con l'eccezione diche punta ancora al rialzo. Nelle prime battute di contrattazione Piazza Affari sale dello 0,5% spinta ancora dalle banche dopo aver chiuso gennaio con un rally del 12%, Parigi avanza di un ...

La Fed non è ancora pronta per una pausa. Il commento di Thomas Costerg, Senior US Economist di Pictet Wealth Management in previsione della decisione sui tassi della Fed questo mercoledì 1 febbraio È ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Attenzione alta sui mercati azionari, nel giorno della Fed e alla vigilia della Bce. Se i mercati danno per scontati ulteriori rialzi del costo del de ...