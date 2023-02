Borsa Milano oggi | inflazione in discesa | Piazza Affari respira

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – Giornata positiva per le Borse europee. Mentre si attende la riunione serale della Fed e quella di domani della Bce, con previsti nuovi rialzi dei tassi d’interesse, arrivano importanti dati macroeconomici. I pmi manifatturieri di Italia, Germania, Eurozona hanno mostrato miglioramenti, mentre scende l’in tutta l’area euro. Nel nostro Paese, in particolare, secondo una stima preliminare su gennaio, l’indice dei prezzi al consumo sarebbe ora in rialzo del 10,1% su base annua. Al Ttf di Amsterdam cresce il prezzo del gas, che ora si aggira attorno ai 60 euro al megawattora. Diminuisce, invece, il valore del petrolio. Brent e Wti segnano infatti un calo di circa l’1%. Ail Ftse Mib sale dello 0,39% e chiude a 26.703,87. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 192 punti base. Sale leggermente anche il ...

Seduta in rialzo per ladima con lo sguardo alle banche centrali. Sul Ftse Mib (+0,39% a 26.703 punti) in testa il credito mentre lo spread tra Btp e Bund ha chiuso poco mosso a 200 punti con il rendimento del ...(Ftse Mib +0,20% a 26.660 punti) restano ben comprati i bancari con Bper (+3,3%), Intesa (+1,64%) in attesa dei conti venerdì. Unicredit, dopo l'utile record del 2022, tiene i 18 euro (+0,77%...

La Fed non è ancora pronta per una pausa. Il commento di Thomas Costerg, Senior US Economist di Pictet Wealth Management in previsione della decisione sui tassi della Fed questo mercoledì 1 febbraio È ...Chiusure contrastate in Europa: Milano positiva a +0,39%, seguita da Francoforte a +0,35%; giù invece Londra a -0,14% e Parigi a -0,11%.Del resto anche gli indici Pmi della manifattura nei paesi europ ...