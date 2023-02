Borsa di Milano oggi 1° febbraio 2023

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)– . Resiste in territorio positivo Piazza Affari (Ftse Mib +0,45%), con l’indice Pmi manifatturiero italiano migliore delle stime a 50,4 punti in gennaio. In luce Mediaset ( Mfe A +2,63%) dopo l’avvio della fusione con la Spagna. Seguono Bper (+2,42%), Unipol (+2,15%), Iveco (+2%), Amplifon (+1,86%), Interpump L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::oscilla su parità con Europa, rimbalzo banchedi15 dicembre 2022Italiana30 ottobre 2019:-0,15%Italiana05 novembre 2019:+0,23%Italiana ...

Seduta in rialzo per ladima con lo sguardo alle banche centrali. Sul Ftse Mib (+0,39% a 26.703 punti) in testa il credito mentre lo spread tra Btp e Bund ha chiuso poco mosso a 200 punti con il rendimento del ...Alla chiusura delle contrattazioni dila Angel Capital ha avviato il collocamento di un ...Capital ha sottoscritto collar con BofA sul 5% del capitale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -, 01 ...

Borsa, Milano chiude in rialzo aspettando la Federal Reserve sui tassi di interesse Corriere della Sera

Borsa: Milano resiste in rialzo (+0,45%), bene Mediaset e Bper Agenzia ANSA

Borsa: Milano sale (+0,5%), sprint Mps, Mfe e Intesa, cala Eni Agenzia ANSA

Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,39% Tiscali Notizie

La Fed non è ancora pronta per una pausa. Il commento di Thomas Costerg, Senior US Economist di Pictet Wealth Management in previsione della decisione sui tassi della Fed questo mercoledì 1 febbraio È ...In rialzo il gas, perde quota il petrolio (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 feb - Chiusura contrastata per le Borse europee, che sono rimaste ingessate per tutta la giornata nell'attesa dell ...