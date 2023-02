BOOM! Francesco Arca ospite a Sanremo 2023

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)La lista di ospiti al Festival disi arricchisce ogni giorno di nuovi nomi. Oggi DavideMaggio.it ne annuncia un altro; siamo infatti in grado di anticiparvi in anteprima che Amadeus accoglierà sul palco del Teatro Ariston. L’attore toscano, attualmente su Canale 5 con la seconda stagione di Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada (ultima puntata venerdì 3 febbraio), sarà al Festival per promuovere la sua prossima fiction, che lo vedrà protagonista su Rai 1: Resta con Me, in programma – salvo variazioni – da domenica 19 febbraio per otto puntate.vestirà i panni del vice questore Alessandro Scudieri della Mobile di Napoli. La serie, inizialmente annunciata con il titolo Angeli della Notte, non è il classico “poliziesco” ...

