Bonus cultura per i 2004 | ultimo anno per fare domanda | le istruzioni su come ottenerlo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) 184 del Ministero della, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2022.previsto dalla Legge di Bilancio 2023 , a partire dal prossimoverrà abolita per lasciare ...

Partono per l'ultimo anno le domande per accedere al. Chi ha compiuto 18 anni nel 2022 può presentare la richiesta fino al prossimo 31 ottobre . I beneficiari riceveranno una carta elettronica con 500 euro da spendere entro il 30 aprile ...Carta dellaper giovani maggiorenni a basso reddito.Psicologo (parametrato alle fasce ISEE).Trasporti (fino a 20mila euro di reddito, senza requisito ISEE).

Bonus cultura 18app, al via le domande per gli studenti 2004: ecco come richiedere i 500 euro La pagina degli sconti

Bonus cultura, al via le domande per i 18enni. Ecco come fare Il Sole 24 ORE

Bonus cultura, da oggi via alle domande sul sito 18app per i nati nel 2004. Come richiederlo e come utilizzar… la Repubblica

Bonus Cultura, aperte le domande per i neo diciottenni: requisiti e scadenze Io Donna

Bonus cultura 500 euro, cosa si può comprare e cosa no. Dal 2024 l'incentivo verrà sostituito dalla Carta Cultura ... Orizzonte Scuola

Bonus cultura 2023, via alle domande per i nati nel 2004. Registrazione alla piattaforma 18app con SPID, tutte le istruzioni.I ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2022 potranno registrarsi su 18app entro il 31 ottobre con SPID o CIE ...