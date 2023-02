Da oggi, 1° febbraio 2023 e fino alla fine del mese, i beneficiari delpotabile", cioè coloro che hanno razionalizzato l'uso dell'e ridotto il consumo di contenitori di plastica, hanno la possibilità di prenotare l'agevolazione, consistente in un ...... vasi sanitari in ceramica a scarico ridotto; rubinetterie, soffioni doccia e colonne doccia a limitazione di flusso d'. Chi può fruire delidrico 2023 per il bagno Per richiedere il ...

Bonus acqua: si recupera il 50% della spesa per i sistemi di filtraggio la Repubblica

Bonus acqua potabile, al via le domande per le detrazioni 2022 Gazzetta del Sud

Bonus acqua potabile 2023: come richiederlo entro la scadenza del 28 febbraio Informazione Fiscale

Bonus acqua potabile: proroga e scadenza termine comunicazione ... Fisco7

Bonus idrico prorogato per il 2023 Metropolitano.it

Per ogni nuovo nato, residente sul territorio comunale, sono stati stanziati mille euro, cumulabili con ogni altro beneficio previsto nell’ordinamento vigente a favore della natalità e della genitoria ...Dall’apertura della finestra per la Dichiarazione IVA/2023 al bonus acqua potabile. Ecco le principali scadenze fiscali febbraio 2023 ...