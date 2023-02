Angelo, co - portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, ha annunciato di aver depositato un esposto dopo le dichiarazioni di Giovanni Donzelli in Aula, a proposito delle ...Il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo, ha sottolineato: 'Per noi diè complicato andare avanti se Donzelli non chiede scusa, questo per noi è un punto importante e ...

Bonelli (Avs): "Solidarietà al Pd, parole donzelli gravissime ora ... La7

Bonelli (Avs): “Esposto alla Procura contro Donzelli e Delmastro, fatti di inaudita gravità” Globalist.it

Anarchici: Bonelli (Avs), ‘solidarietà al Pd, parole Donzelli gravissime ora chieda scusa’ La Ragione

Bonelli (Avs): “Il governo Meloni porta l’Italia al disastro su scuola e sanità pubblica” Globalist.it

COSPITO, BONELLI (AVS): SIA TRASFERITO E GLI SIA DATA ... 9 colonne

Angelo Bonelli ha annunciato di aver inviato un esposto alla procura di Roma sulle dichiarazioni di Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro, a proposito del caso di Alfredo Cospito.Polemiche sui documenti passatu dal sottosegretario alla Giustizia Delmastro al deputato di Fdi Giovanni Donzelli. L’esponente del partito di Giorgia Meloni, ieri in aula alla Camera, ha attaccato il ...