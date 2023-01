Bologna travolge la Stella Rossa 84 - 72. Zona playoff più vicina

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Domina dall'inizio alla fine, la Virtus, e torna alla vittoria in Eurolega ribaltando anche il doppio confronto con la. Virtus84 - 72 — La squadra di Scariolo, ...

Domina dall'inizio alla fine, la Virtus, e torna alla vittoria in Eurolega ribaltando anche il doppio confronto con la Stella Rossa. Virtus- Stella Rossa 84 - 72 La squadra di Scariolo, priva di Ojeleye e Lundberg, vince con una prova corale che manda quattro uomini in doppia cifra, due a quota 9 e 28 assist. Nove di questi ...Tra le mura amiche della piscina Sterlino la Rari Nantesil Como Nuoto Recoaro 13 - 3. Dopo 22 minuti di gioco, il tabellone segna 12 - 0 per le padrone di casa. Prestazione ...

La Virtus Bologna travolge la Stella Rossa e la aggancia in ... Eurosport IT

Travolge e uccide un pedone, poi scappa. 20enne fermato dalla Polizia locale BolognaToday

Basket A1, la Virtus donne travolge Lucca il Resto del Carlino

Euroleague #Round21 22-23: il Bayern travolge la Virtus Bologna all-around.net

Incidente a San Giovanni in Persiceto: morto un uomo di 49 anni il Resto del Carlino

La squadra di Scariolo, priva di Ojeleye e Lundberg, vince con una prova corale che manda quattro uomini in doppia cifra, due a quota 9 e 28 assist. Nove di questi sono di Teodosic che in una serata ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...