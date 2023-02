Bologna | calciomercato e guida al fantacalcio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dopo la sosta per i mondiali riparte il campionato e, di conseguenza, il: la redazione di 11contro11 si prepara a commentare ilinvernale e dare consigli sul. La prima parte di stagione è stata altalenante per gli emiliani. In sole 18 partite i rossoblù hanno cambiato allenatore e modulo: si è passati dal 3-5-2 del compianto Mihajlovic al più offensivo 4-3-3 di Thiago Motta. Ad inizio stagione l’obiettivo era quello di alzare un po’ l’asticella per esplorare mete più ambiziose della solita salvezza tranquilla. Al momento questa strada sembra percorribile visto che iloccupa la nona posizione con 26 punti, a soli 3 punti dalla settima classificata, l’Udinese. Servirà fare un mercato mirato ed intelligente per cercare, fin da subito, di scalare la ...

di Simone Guandalini - Termina con un'intensa giornata finale ilinvernale del Sassuolo, rinvigorito dal largo e inaspettato successo esterno sul campo ... passato al. Sul fronte ...Van Hoijdonk è rimasto all'Heerenveen, in prestito dal, perché secondo Il Secolo XIX 'non c'era condivisione'. Curioso, considerando che le operazioni in entrata dovrebbero dipendere soltanto ...

Calciomercato Bologna - Galatasaray su Barrow, il Bologna chiede 12 milioni 1000cuorirossoblu.it

Bologna: occhi su un regista romeno | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Barrow, l'addio al Fantacalcio è ancora possibile: gli scenari Fantacalcio ®

Calciomercato, il Bologna Fc ingaggia il greco Kyriakopoulos dal Sassuolo il Resto del Carlino

Chiuso il mercato in Italia: ecco tutti gli ultimi colpi. Lazio: dalla Juve arriva Luca Pellegrini La Gazzetta dello Sport

Il Sassuolo, dagli equilibri comunque consolidati al di là dei nomi, può presentarsi sabato sera già coi nuovi arrivi Fuori Kaan Ayhan, in prestito al Galatasaray, ma ci sono centrali difensivi a iosa ...The Site uses first-party and technical cookies necessary for its proper functioning. It is not possible to deny the release of these cookies. This site uses profiling cookies, as described in this ba ...