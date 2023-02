Bizzarrini Giotto - Una supercar pura firmata Giugiaro

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Li avevamo lasciati alla 5300 GT Corsa Revival, con la promessa di vedere, in futuro, non solo ricostruzioni di auto del passato ma anche una nuova: unanata dal foglio bianco che rilanciasse definitivamente il marchio italiano (oggi di proprietà di investitori esteri) apparso sulla scena dell'automobile negli anni 60. Promessa mantenuta: quelli che vedete sono infatti i primi teaser di una supersportiva a motore centrale posteriore che dovrebbe affacciarsi sul mercato tra il 2024 e il 2025. Il nome,, è ovviamente un richiamo a colui da cui tutto è iniziato: l'ingegner, ex tecnico Alfa Romeo, Ferrari, Lamborghini e Iso Rivolta, prima di mettersi a fare delle gran turismo in proprio, fondando laPrototipi. Avventura, purtroppo, ...