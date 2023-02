Biotestamento | rivoluzione flop | l' ha fatto solo lo 0 | 4% ' Nessuno sa come funziona'

Denuncia dell'associazione Coscioni a 5 anni dall'entrata in vigore della legge. 'Tocca a noi sostituire lo ......marzo 2013 in un post non firmato il Blog salutava il nuovo vescovo di Roma come una: "...assistito " "è una grandissima cosa che dovremmo fare anche in Italia" - nel 2017 sul...

Biotestamento, rivoluzione flop: l'ha fatto solo lo 0,4%. "Nessuno sa ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il 57,1% sceglie i licei, crescono iscrizioni ai tecnici JUORNO.it

Eutanasia, biotestamento e suicidio assistito: i dati - L'Eurispes L'Eurispes.it

Testamento biologico: è un diritto disporre sulla propria sorte Altalex

Beppe Grillo, l’Altrove e i rapporti con la Chiesa Tag43

La partita sul fine vita resta un nodo irrisolto in Italia. Ogni giorno 5 persone intraprendono il percorso informativo verso il suicidio assistito, l’eutanasia o la sedazione palliativa. Ma il vuoto ...