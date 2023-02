BigMama | chi è la rapper della body positivity che a Sanremo 2023 duetterà con Elodie

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sostiene a gran voce lae si dichiara bisessuale. Si presenta così a, lache nella serata delle cover di venerdì 10 febbraio, accompagneràper cantare “American Woman” dei The Guess Who, un brano dalla valenza fortemente politica. Ma, al di làcanzone, sale l’attesa per capire cosa potrà fare all’Ariston, visto che sul palco del Primo Maggio 2022 ha fatto scalpore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@almic) Ma andiamo con ordine.è il nome d’arte di Marianna Mammone, nata nel 2000 ad Avellino. Canta di discriminazioni, tolleranza, ...