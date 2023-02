Bianca Atzei e Stefano Corti dopo la nascita di Noa | “È importante avere un supporto mentale | è più dura di quello che ti raccontano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)è da poco diventata mamma di Noa Alexander, il figlio nato dall’amore con. Ma come sta vivendo questi primi giorni con accanto il suo bebè? Ci pensano i follower a chiederglielo. “Cosa pensi del post partum?” le domanda qualcuno su Instagram. E così la cantante commenta: “Non basterebbe questo spazio per rispondere e dire un pensiero. Èun, un sostegno fisico.il proprio compagno vicino e sentirsi amate è, come nel mio caso, la mamma accanto che ti conosce e sa come starti vicino è fonda. Ènon stare sole”., invece, vuole rassicurare i follower ...