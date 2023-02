Betis-Barcellona stasera in tv | orario | canale e diretta streaming Liga 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Le indicazioni per seguire intv, match valevole per il recupero della diciassettesima giornata di. La squadra di Xavi va a caccia dei tre punti per consolidare il proprio vantaggio sul Real Madrid e restare saldamente al comando della classifica. Occhio però al, attualmente sesto e in piena corsa per un posto in Europa. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di, mercoledì 1 febbraio, e il match sarà trasmesso su Dazn. SportFace.