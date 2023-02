Bernardeschi | “Il Napoli mi voleva | ho preferito Toronto Ecco il motivo”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Federicopoteva vestire la maglia del, ma haandare alin MLS stesso club di Lorenzo Insigne. In estate si è parlato molto di un possibile approdo dial. Il calciatore era in scadenza di contratto con Juve e si liberava a parametro zero. Ilci stava pensando anche perché c’era un Politano scontento pronto ad andare via. Poi lo scenario è cambiato. Politano è rimasto eè volato negli Usa. Ma l’arrivo dialera più che possibile e lo racconta proprio il giocatore attraverso le pagine de Il Mattino: “In estate c’è stata una trattativa col. Sarei andato benissimo in quel 4-3-3 di Spalletti, ma decisi ...

