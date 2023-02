Bere caffelatte la mattina può avere un effetto antinfiammatorio | tutti i benefici scoperti da un nuovo studio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) C’è un motivo in più per non rinunciare ad una buona tazza di latte e caffè al mattino, specialmente nelle freddete d’inverno: secondo un, infatti,latte e caffè potrebbeunsul nostro organismo. A suggerirlo, sono primi risultati di una ricerca condotta dall’Università di Copenaghen, in Danimarca. I ricercatori sperano di poter allargare la ricerca anche sugli esseri umani, per confermarne i risultati. Il segreto della presunta proprietà antinfiammatoria, secondo gli esperti, starebbe nei polifenoli. Questo gruppo di antiossidanti si trova nell’uomo, nelle piante, nella frutta e nella verdura. I polifenoli sono anche noti per i numerosiper l’uomo, poiché aiutano a ridurre lo stress ...