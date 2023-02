Belen | il messaggio per Teo Mammucari a Le Iene | «Anche se non lo vedete qui…» E lui risponde così

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Teoha lasciato ufficialmente Le. La conduzione del programma di Italia1, almeno per le prossime puntate, è stata affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiràal timone de Le. Durante la scorsa puntata, andata in onda martedì 31 gennaio, la showgirl argentina ha voluto mandare unall’ex collega durante il programma. IldiQueste le parole diRodriguez: «Salutiamo il nostro amico Teose non loqui al nostro fianco rimane un professionista che ha fatto grande la storia di questo programma. Noi gli mandiamo un grande abbraccio e un arrivederci». «Teo ...

Teo Mammucari ha lasciato ufficialmente Le Iene. La conduzione del programma di Italia1, almeno per le prossime puntate, è stata affidata all'attuale ospite fisso ...