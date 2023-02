Beauty News Febbraio 2023 | anniversari e traguardi importanti

Leggi su amica

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ledisono una testimonianza d’amore. Mese degli innamorati per eccellenza,racconta le mille sfaccettature del più nobile dei sentimenti. Da un lato, infatti, tra leditroverete l’impegno dei brand verso un futuro migliore, ma anche nei confronti dei propri clienti. Dall’altra, nuove aperture e progetti favoriranno dimostrazioni d’amore verso sé stessi e gli altri. Non mancheranno le occasioni per festeggiare. Successi e, che premiano l’impegno e la fedeltà verso la propria mission e il brand, ma anche verso un’idea più pura di bellezza. Fatta di diversità e inclusività, naturalmente. Non mancherà un tocco di creatività, per celebrare l’armonia ...