Bayern Monaco | Cancelo subito titolare contro il Mainz

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ilha deciso di schieraredal primo minuti Joaonella garail. I dettagli Di seguito le formazioni ufficiali dinegli ottavi di finale di DFB Pokal. Spicca la presenza dal primo minuto di Joao, arrivato solo ieri dal Manchester City.(3-4-2-1): Dahmen; Hanche-Olsen, Fernandes, Caci; Widmer, Barkok, Stach, Martin; Barreiro Martins, Kohr; Ajorque. All. Svensson.(4-1-4-1): Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano,; Kimmich; Sane, Muller, Musiala, Coman; Choupo-Moting. All. Nagelsmann. L'articolo proviene da Calcio News 24.

