“Basta aiuti” La rivolta dem contro Biden

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Urliamo libertà”: Ortega difende Castillo e chiede che torni alla presidenza del Perù Fa schifo che il dittatore del Nicaragua invochi la libertà di un golpista ma non c’è limite al peggio. Ortega del resto si è unito alle voci dei presidenti di Messico, Bolivia, Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina che chiedono la liberazione dell’ex presidente peruviano, Pedro Castillo. Il grido di libertà di Ortega è stato lanciato durante la consegna di oltre un centinaio di autobus donati dalla Russia per il trasporto pubblico a Managua. Perù: i manifestanti chiedono l’anticipo delle elezioni ma i settori la sinistra in Parlamento lo impedisce Il ricatto è semplice: la sinistra darà l’ok all’anticipo delle elezioni a ottobre di quest’anno solo se sarà convocata un’Assemblea Costituente. La domanda, con oltre 50 morti in strada è: che senso ha convocare un’Assemblea costituente in Perù in questo ...