Basket | Nba | i risultati delle partite

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) New York, 1 feb. - (Adnkronos) - Idella regular season Nba: Cleveland Cavaliers-Miami Heat 97-100; New York Knicks-Los Angeles Lakers 123-129 (dts); Chicago Bulls-Los Angeles Clippers 103-108; Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets 124-115; Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 122-113.

Nba: Banchero trascina Orlando, che sbanca Filadelfia Agenzia ANSA

NBA, i risultati di oggi: LeBron James in tripla doppia, vittoria Lakers all'OT a New York Sky Sport

In attesa del fatidico giorno in cui supererà Kareem-Abdul Jabbar come primatista di punti nella storia NBA (mancano solamente 89 punti per issarsi in testa a tutti), il 'Re' sta facendo di tutto per ...Bella sfida bella Eastern Conference con i Cleveland Cavaliers (31-22) che non riescono a confermare il fattore casa (21-5 prima di questa gara). Alla Rocket Mortgage FieldHouse, in ...