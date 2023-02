Basket | Lakers | Hachimura sceglia la maglia numero 28 in onore di Kobe e Gianna Bryant

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Los Angeles, 1 feb. -(Adnkronos) - Appena conclusa la trade che lo ha mandato ai Los AngelesRuiaveva già chiaro in mente quale sarebbe stato il suodi. A Washington infatti sulla suacampeggiava un 8, ma in gialloviola quelormai è off-limits per chiunque dopo che l'iconicadiè stata appesa sul soffitto della Crypto Arena di Los Angeles. Anche per questo motivo il giovane talento giapponese ha scelto di modificare il suoin 28, un tributo proprio al Black Mamba e alla sua- entrambi scomparsi nel tragico incidente in elicottero del 26 gennaio 2020 - come spiegato da Jeanie Buss, la proprietaria dei: ...

Al Madison Square Garden ipiegano New York all'overtime per 129 - 123 nel segno di LeBron James: prima tripla doppia stagionale (28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) ma soprattutto - 89 dal ...Altra serata da record per LeBron James, che diventa il 4° all - time per assist nella storia Nba e trascina i(24 - 28) al successo dopo un tempo supplementare per 129 - 123 sui Knicks (27 - 25) al Madison Square Garden di New York. James, che avvicina anche il record di punti all - time in Nba - ne ...

La squadra di Los Angeles vola grazie alla prima tripla doppia stagionale del suo asso, che si avvicina al record di Kareem Abdul-Jabbar. Chiamata a Salt Lake City intanto per il rookie italo-american ...