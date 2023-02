(Di mercoledì 1 febbraio 2023)dell’UmanaVenezia nell’di! Le oro-granata battono al Taliercio le israeliane delper 77-60 negli ottavi diseconda competizione continentale più importante per club,ndo così il(83-68) edndo così aidi. Le venete affronteranno ora l’altra squadra di Israele ovveroLando Ramla, con la doppia sfida prevista tra il 23 Febbraio ed il 2 Marzo (vale sempre la differenza canestri). Jessica Shephard trascina le ragazze di coach Andrea Mazzon con 24 punti, al pari di Awak Kuier con 11 punti. Doppia ...

Torna la Nazionale 3 3 Open, per il torneo internazionale che si giocherà a Landerneau, in Francia, il 10 e l'11 febbraio. Le Azzurre si raduneranno a Roma il 7 febbraio: otto le convocate dallo staff tecnico ...... con un torneo a livello nazionale e un legame con il top del: ogni squadra, infatti, viene abbinata e un team NBA. La Dinamo under 13giocherà con le maglie e i colori dei Denver ...

Basket femminile, EuroCup 2023: impresa della Reyer Venezia! Ribalta il risultato dell'andata contro l'Elitzur Holon ed accede ai quarti di finale OA Sport

Basket, Serie A1 femminile: decisa la sede della Final Eight di Coppa Italia Today.it

Basket Femminile 3x3, l'Italia riparte dalla Francia: dal 10 febbraio in gara Il Faro online

Basket femminile: Schio a Mersin perde partita e doppio confronto, martedì d'Eurolega amaro per le tricolori OA Sport

Basket, Serie A1 femminile: seconda vittoria consecutiva per l’Allianz Geas MilanoToday.it

Incredibile furto d'identità in una partita di basket liceale femminile: un'allenatrice di 22 anni impersona una giocatrice 13enne ...