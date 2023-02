Basket Femminile 3×3 | l’Italia riparte dalla Francia | dal 10 febbraio in gara

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Torna in campo la Nazionale 3×3 Open, per il torneo internazionale che si giocherà a Landerneau () il 10 e l’11. Le Azzurre si radunano a Roma il 7, otto le convocate dallo staff tecnico coordinato da coach Andrea Capobianco. Le Azzurre Maria Beatrice Barberis (1995, Segafredo Zanetti Bologna) Debora Carangelo (1992, Dinamo LAB Sassari) Chiara Consolini (1988, Virtus Eirene Ragusa) Raelin Marie D’Alie (1987, Parking Graf Crema) Beatrice Del Pero (1999, Segafredo Zanetti Bologna) Sara Madera (2000, Reyer Venezia Mestre) Giuditta Nicolodi (1995, Reyer Venezia Mestre) Francesca Romana Russo (1996, A.S. Dil. San Martino) Atlete a disposizione Rosa Cupido (1992, E-Work Faenza) Maria Miccoli (1995, Gesam Gas + Luce Lucca) Stefania Trimboli (1996 , La Molisana Campobasso) Lo ...

Torna la Nazionale 3 3 Open, per il torneo internazionale che si giocherà a Landerneau, in Francia, il 10 e l'11 febbraio. Le Azzurre si raduneranno a Roma il 7 febbraio: otto le convocate dallo staff tecnico ...... con un torneo a livello nazionale e un legame con il top del: ogni squadra, infatti, viene abbinata e un team NBA. La Dinamo under 13giocherà con le maglie e i colori dei Denver ...

Basket, Serie A1 femminile: decisa la sede della Final Eight di Coppa Italia Today.it

Basket femminile, le migliori italiane della 18ma giornata di A1. Gaia Gorini decisiva, bene Trimboli e Carangelo OA Sport

Basket, Serie A1 femminile: seconda vittoria consecutiva per l’Allianz Geas MilanoToday.it

Basket Femminile 3x3, l'Italia riparte dalla Francia: dal 10 febbraio in gara Il Faro online

Basket femminile: Schio a Mersin perde partita e doppio confronto, martedì d'Eurolega amaro per le tricolori OA Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...TagsDinamo Academy Per le giovanissime under 13 della Dinamo comincia l’avventura in NBA . Non si trasferiscono, ovviamente, negli States per ...