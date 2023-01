Basket | Eurolega | la Virtus Bologna domina contro la Stella Rossa e rilancia le ambizioni playoff

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lavive una serata perfetta elaBelgrado. La squadra di Scariolo comanda dal primo all’ultimo minuto e si impone per 84-72,ndo le propriein. Una vittoria importante per la, che raggiunge proprio i serbi in classifica e comincia al meglio la settimana con il doppio impegno, visto che venerdì affronterà in Francia l’Asvel. Il miglior marcatore diè Tornike Shengelia con 15 punti, ma importante anche la prestazione di Kyle Weems, che mette a referto 13 punti. In doppia cifra chiudono anche Isaia Cordinier (11) e Mam Jaiteh (11). Alla, invece, non ...