Basket | EuroCup 2023 | Reyer Venezia ko a Lubiana | Trento sconfitta in casa dall’Hapoel Tel Aviv

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Serata diper due delle nostre portacolori ovvero l’Umanae la Dolomiti Energia Trentino. I lagurani erano impegnati in traferta acontro il Cedevita Olimpia, mentre i trentini hanno ospitato l’Hapoel Vegan Friendly Tel. Scopriamo come sono andate le due sfide valevoli per la tredicesima giornata della regular season 2022-. CEDEVITA OLIMPIA-UMANA77-73in volata per l’Umanasul campo del Cedevita Olimpiaper 77-73. Avvio favorevole alla(6-9), con gli sloveni che provano a rimanere in scia (8-13). Omic pareggia i conti e Ferrell mette la freccia per il ...