Basket | Ettore Messina | “E’ stata una bella vittoria Siamo contenti per Voigtmann”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lain Eurolega contro il Baskonia, arrivata ieri sera al Forum di Assago per 89-83, e ora all’orizzonte la sfida contro la Stella Rossa. L’Olimpia Milano prova a trovare un momento di continuità in una stagione a dir poco difficile fra Serie A e competizione europea. La fotografia la dà, il capo allenatore ha così fotografato quanto successo sul parquet contro la compagine spagnola. “E’una, abbiamo giocato una buona partita offensiva, tutti hanno fornito il loro apporto,stati calmi e sotto controllo nel finale, abbiamo commesso meno errori difensivi e soprattutto abbiamo battuto un’ottima squadra, che è nella parte alta della classifica, ha il miglior attacco di EuroLeague e con il recupero di Markus Howard ...

Il coach dell' Olimpia Milano ,Messina , ha parlato della vittoria ottenuta in Eurolega contro Baskonia . Queste le sue parole: 'E' stata una bella vittoria, abbiamo giocato una buona partita offensiva, tutti hanno fornito ...... l'assessore regionali Antonio Rossi e la leggenda delcanturino Pierluigi Marzorati. Ma non ... lo hanno fatto anche i volti noti locali, come il sindaco di Ponte LambroPelucchi , il ...

L'impressione è di un giocatore con personalità e fondamentali per tenere la palla in mano nei momenti più importanti, ha dato la palla a tutti".