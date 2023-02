Baritech | finita la cassa integrazione | pronti 113 licenziamenti L' azienda ha rifiutato la proroga per trenta giorni

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) È finito ieri il periodo distraordinaria. L’, che haladella misura per, si appresta a licenziare 113 lavoratori. In questo periodo non si è fatto avanti praticamente nessuno per rilevare l’impresa. L'articolola113 L'halaper proviene da Noi Notizie..

Fine della corsa. Dal 2 febbraio i 114 lavoratori dellaverranno licenziati con conseguenti due anni di disoccupazione (Naspi). È quanto emerso ... "la battaglia sembra ormai" dice ...Poi dalla ex manifatturiera si sposta alla, dove ci sono i lavoratori in presidio. Una ex ...la campagna elettorale, l'azienda è sparita. Come sempre accade, mentre rinnovano cassa ...

