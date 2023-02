Bari-Portanova e l’affare saltato… per i tifosi

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Manolovoleva cambiare aria per ritrovare un po’ di serenità dopo quanto accaduto, ma ahanno bloccato la trattativa Manolovoleva cambiare aria per ritrovare un po’ di serenità dopo quanto accaduto, ma ahanno bloccato la trattativa nel mercato invernale. Il centrocampista su cui verte ancora una sentenza per una condanna per violenza sessuale non è stato voluto daipugliesi. Il ds Polito non ha potuto fare altro che constatare il malumore della piazza e avvisare il ragazzo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.